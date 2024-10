Tallinna südalinna hotellis elutsevad lutikad

Center hotelli külastaja saatis Delfile fotod, et hotellis on lutikad. Hotelli omanik Boriss Ivanov ei olnud lutikatest teadlik.

Ivanov ütles, et lutikad ikka aeg ajalt hotelli satuvad, kuna külastajad pidavat neid tooma. Ivanov kinnitas, et neil on terviseameti poolt kõik tegevuseks vajalikud load olemas ning ka putukatõrje käib regulaarselt. Lisaks märkis Ivanov, et lutikatega toa naabruses olevad toad pannakse samuti kinni.