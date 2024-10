Eesti ja liitlaste saadikud: EL ei saa Gruusia valimistulemusi tunnustada

Väliskomisjonide ja Euroopa Liidu asjade komisjonide juhid märkisid avalduses, et on solidaarsed paljude pühendunud eurooplastega Gruusias, kes jagavad meie väärtusi, püüdlevad vabaduse, demokraatia ja õigusriigi poole, ning on jätkuvalt veendunud, et Gruusia väärib kohta ühendatud Euroopa südames. „Aga need valimised ei olnud ei vabad ega õiglased. Poliitiline kliima enne valimisi oli kokkusobimatu euroopalike õigluse normidega. Kandidaate hirmutati ja ähvardati, riigivõimu kuritarvitati, hääli osteti. Rahvusvaheliste valimisi vaatlevate missioonide aruanded kinnitavad seda selgelt. Seega esineb märkimisväärseid valimispettusi ka valimispäeval hirmutamise ja häälte ostmise teel,“ ütlesid nad.

Avalduse kohaselt oli valimiste põhiküsimus Euroopa või isolatsioon, demokraatia või autoritaarsus, vabadus või venestamine. „Ilmselgelt ei saanud valimiskampaania ajal piisavalt selgeks, et valitseva erakonna ja selle poliitikaga ei saa ELile lähenemine jätkuda. Gruusia Unistuse poliitika on lihtsalt ELiga ühitamatu,“ ütlesid saadikud. „Petturlik kampaania, milles hirmutati „globaalse sõja pooldajatega“, mis muudab Gruusia teiseks Ukrainaks, langes viljakale pinnasele. On ainult üks „globaalse sõja pooldaja“, seda tuleks nimetada tema õige nimega. Selle nimi on Venemaa.“

Saadikute sõnul ei saa Euroopa Liit niisugusel taustal seda tulemust tunnustada. „Nõuame isiklikke sanktsioone nende vastu, kes vastutavad ebaõiglase valimiste mõjutamise, hirmutamise ning opositsiooni ja kodanikuühiskonna vastu suunatud ähvarduste eest,“ ütlesid nad ühisavalduses.