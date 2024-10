Ekspertide sõnul tabas Iisrael Iraani endist tuumarelvakatsetuste hoonet ja raketirajatisi

Iraani sõjaväe teatel kasutasid Iisraeli sõjalennukid „väga kergeid lõhkepäid“, et tabada radarisüsteeme Ilami, Khuzestani ja Teherani provintsides.

ÜRO endine relvainspektor David Albright ütles sotsiaalmeediaplatvormi X postituses, et satelliidipildid näitasid, et Iisrael tabas Parchinis asuvat hoonet nimega Taleghan 2, Iraani endist tuumarelvakatsetuste hoonet.

Albrightil on juurdepääs programmi failidele, mille Iisraeli luureagentuur Mossad varastas 2018. aastal Teheranist. Ta ütles, et arhiividest selgus, et Iraan hoidis Taleghan 2-s olulisi katseseadmeid.