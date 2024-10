Ekspert: Gruusia opositsioonis valitseb peataolek

Aastaid Gruusia diplomaate õpetanud ja Eesti diplomaatide kooli juhtiva Ekke Nõmme sõnul on valimiste aususe hindamisel kõige olulisem OSCE täna avaldatav raport. „Tõenäoline on see, et nad ütlevad, et [valimised - M.M.] olid enam-vähem ausad, kuid esines mõningaid mittevastavusi. See oleks opositsioonile keeruline, sest siis neil puuduks tugev legaalne baas vaidlustada neid valimisi,“ kirjeldas Nõmm. Samuti kujundavad lääneriigid oma seisukoha valimiste osas just OSCE raporti põhjal.