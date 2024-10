Zelenskõi: Ukraina on sunnitud Euroopas Põhja-Korea vastu võitlema

Zelenskõi ütles eilses igaõhtuses videopöördumises, et Venemaa „kaasab üha enam Põhja-Koread liitlasena“. Ta kordas hoiatust, et Põhja-Korea sõdurid võivad lähipäevil ilmuda lahinguväljale Ukraina vastu võitlema.

„Ukraina on sunnitud Euroopas tegelikult Põhja-Korea vastu võitlema,“ sõnas ta.

Reedel teatas Zelenskõi luureandmetele viidates, et Venemaa kavatseb saata esimesed Põhja-Korea sõdurid lahingutsooni 27. või 28. oktoobril. Väidetavalt saavad nad väljaõpet viies sõjaväebaasis Venemaal, vahendab Kyiv Independent.

Bideni administratsioon usub, et Põhja-Korea väed on teel Venemaa Kurski piirkonda, et aidata Moskval tõrjuda seal augustis alustatud Ukraina pealetungi, teatas Wall Street Journal viidates USA ametnikule.