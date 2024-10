Gruusia valimiskomisjoni teatel võitis parlamendivalimised Gruusia Unistus

Tulemused annaksid Gruusia Unistusele 91 kohta 150-liikmelises parlamendis. See tähendaks, et soovitud absoluutset enamust siiski ei saavutatud.

„Maailmas on haruldane juhtum, et sama erakond saavutab nii keerulises olukorras sellise edu – see on hea näitaja Gruusia rahva andekusest,“ ütles Gruusia Unistuse miljardärist asutaja Bidzina Ivanišvili eile õhtul, kui said teatavaks esialgsed tulemused.