Esialgsed tulemused näitavad Gruusias võitu venesõbralikule võimuparteile. Opositsioon: valimisi võltsiti

Kella 23.00 seisuga on Gruusia riikliku valimiskomisjoni andmeil loetud 72 protsenti jaoskondadest. Võimupartei Gruusia Unistus juhib valimisi 53 protsendiga. Valimiskünnise ületanud neli opositsioonierakonda said valimiskomisjoni andmeil kokku 38,2 protsenti häältest.

Mõlemad pooled kuulutasid end võitjaks

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze ja võimuerakonna looja ning oligarh Bidzina Ivanišvili teatasid aga oma erakonna kanalites Gruusia Unistuse suurejoonelisest võidust, tänasid valijaid toetuse eest ning lubasid riigile järgmiseks neljaks aastaks õitsengut. „Maailmas on haruldane nähtus, et üks ja sama erakond saavutab selliseid suurejoonelisi tulemusi 12 aasta jooksul nii keerulistes tingimustes,“ ütles Ivanšvili valitsussõbraliku meediakanali vahendusel .

Opositsioon nimetab tulemusi võltsituks

Kui kella 22ks oli 72% jaoskondade häältest loetud ning Gruusia Unistuse toetus 53 protsenti, kuulutas võimupartei teist korda, et on valimised võitnud.

Suurim Gruusia opositsioonipartei Ühendatud Rahvuslik Liikumine (UNM) ja selle liitlane Muutuse Koalitsioon teatasid hilisõhtul, et ei tunnusta esialgset valimistulemust. „UNM-i nimel teatan, et me ei tunnusta nende varastatud valimiste tulemust,“ ütles opositsioonijuht Tina Bokutšava. Sama ütles Koalitsiooni juhtliige Nika Gvaramia. „Valimised varastati, see on riigipööre, mille eest vastutab Gruusia Unistus ja nad võetakse vastutusele,“ kommenteeris Gvaramia, kelle sõnul toimus võltsimine „tehnoloogilise skeemi“ kaudu. „Jätkame uurimist, kuna valimiste vargus toimus mitmel eri viisil,“ lisas ta.