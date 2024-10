Vabandust juhtlõigus sisalduva lause pärast. Aga veetsin just veerand tundi kolme väga tõsise mehe seltsis, kes rääkisid, miks tuleb hääletada valitsuspartei poolt.

Olen Mtskhetis, Gruusia kunagises pealinnas mõned kümned kilomeetrid Thbilisist väljas. Teed siia on autodest umbes. See pole laupäevale tüüpiline. Äkki lähevad valima? Mind saatev kohalik arvab just seda.