Raudsik ja Stoicescu: Iisraeli rünnak oli tehtud nii, et Iraan saaks vastusammud ära jätta

Julgeolekueksperdi ja riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul teadis Iraan ette, et Iisraeli poolt tuleb nende varasemale tegevusele vastus. „Iisrael ei oleks saanudIraani oktoobri alguse rünnakule vastamata jätta, sest vastasel juhul oleks Iisrael näidanud ennast argliku ja nõrgana - seda nii Teherani kui ka terve „kurjuse telje“ silmis. Iisrael andis ka teada, et ründab ainult militaarobjekte, jättes puutumata nafta, gaasi ja tuumarajatised, millel olnuks suur mõju Iraani majandusele,“ sõnas Stoicescu. Tema sõnul võiks Iisraeli rünnakut võrrelda Ukraina rünnakutega Venemaa sõjataristu pihta. Selle eesmärk on nõrgestada vastase võimekust sõjaliste rünnakute korraldamiseks.

Lähis-Ida asjatundja Peeter Raudsiku arvates on Iisraeli tekitatud kahju ulatuse üle arutlemine praegu teisejärguline. „Selge on see, et Iisrael tegi kaaluteltuma otsuse kui vahepeal arvati. Põhjus on tõenäoliselt see, et tahetakse keskenduda ikkagi Lõuna-Liibanonis toimuvale ning Hezbollah vastu suunatud operatsioonile. Iraaniga tehakse vähemalt praegu lühike vahepaus,“ kirjeldas Raudsik.