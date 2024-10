Washington Posti töötajad on raevus: lehel oli Harrist toetav juhtkiri valmis, aga omanik Jeff Bezos keelas seda avaldada

Peatoimetaja Will Lewis kirjutas selgituses, et leht naaseb sellega tagasi oma juurte juurde. „Tunnistame, et seda hakatakse tõlgendama mitmel moel, seejuures ühe kandidaadi vaikiva toetamisena või teise hukkamõistmisena või vastutusest loobuma,“ märkis Lewis. „See on vältimatu, aga meie seda niimoodi ei näe.“ Lewis jätkas, et tegelikult näitab otsus ajalehe iseloomu ja julgust, austust õigusriigi põhimõtete ja inimeste vabaduse vastu selle kõigis aspektidest.