Meedia: Iisrael hoiatas Iraani enne rünnakut, eesmärk oli suurt kahju mitte tekitada

Teiste allikate sõnul hoiatati Iraani, et kui see vastab omapoolse kättemaksuga, on Iisraeli järgmine löök karmim, eriti kui peaks olema ohvreid Iisraeli tsiviilisikute seas. USA valitsusest avaldati lootust, et praeguse löögiga kättemaksuahel lõppeb. Ameeriklaste prognoosi järgi tuleb Iraani vastus lähipäevadel, ent jääb sümboolseks ja uut Iisraeli rünnakut ei ajenda.