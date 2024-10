Iisrael andis õhulööke sõjalistele sihtmärkidele Iraanis

Iisraeli kaitsejõud (IDF) teatasid õhulöökide andmisest kella 2.30 ajal öösel, märkides, et „nagu igal teisel suveräänsel riigil maailmas, on ka Iisraeli riigil õigus ja kohustus reageerida“, arvestades, et „Iraani režiim ja selle relvarühmitused piirkonnas ründavad Iisraeli alates mullu 7. oktoobrist järeleandmatult“. Laupäeva hommikul teatas Iisrael operatsiooni lõppemisest, ent riigi kaitseväe esindaja sõnul reageerib Iisrael reageerimata ka edaspidi, kui Iraan olukorda Lähis-Idas jätkuvalt destabiliseerib.