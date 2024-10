Tartu kultuuripealinna-aastale pannakse punkt meeleoluka valgusetendusega Toomemäe nõlval

„Läheneme Euroopa kultuuripealinna-aasta teekonna lõpule. See on olnud erakordne aeg, mis andis kultuuri eestvedamisel tervele Lõuna-Eestile tugeva tõuke vajalikeks tulevikku vaatavateks muutusteks,“ rääkis Tartu 2024 juht Kuldar Leis. „Kultuuripealinna aastalõpu peo pealkiri „Jää ja loo“ sümboliseerib kestmist ja edasi loomist, kuid vaatab ka tulevikku. Kutsume tulema taas kokku, et tähistada koos pere, sõprade ja lähedastega kultuurirohkeid elamusi.“