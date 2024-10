Zelenskõi keeldus võõrustamast ÜRO juhti pärast Putiniga kätlemist

„Ta surus temaga [Putiniga] kätt. Ta naeratas. Tal paluti minna BRICS-riikide tippkohtumist veelgi rohkem reklaamima. Nad kasutasid teda ära ja ta tundus olevat õnnelik, et teda ära kasutatakse,“ ütles anonüümsust palunud ametnik Politicole.

Guterres sõitis Venemaale Kaasanisse, et osaleda seal BRICS-i tippkohtumisel. Selle kõrvalt kohtus ta ka Putiniga, keda Rahvusvaheline Kriminaalkohus otsib väidetavate sõjakuritegude tõttu. Guterres võttis kohtumisel ka sõna, kus ta kutsus üles „õiglasele rahule“. Pärast Venemaa väisamist oli tal plaanis sõita Kiievisse.

Zelenskõi kritiseeris Guterrest neljapäeva õhtul peetud ÜRO päeva tähistavas kõnes. Ta ütles, et on „ülioluline“, et maailm mäletaks ÜRO põhikirja eesmärke ja põhimõtteid.