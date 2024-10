DELFI GRUUSIAS | Valimised või sõda? Homme ei välistata ka maailmalõppu

Ometi lisas Bloombergi valduses olevale teabele tuginenud info vaid killukese sellesse, mida kohalikud Gruusias näivad niikuinii teadvat. Nimelt seda, et homsed valimised võivad olla murdepunkt, millest sõltub märksa enamat kui et kas tõsta makse või pensione.

„Näib, et oleme „rahus“, kuid tegelikult on see sõda,“ räägib mu kõrgel ametipostil olev juuraspetsist sõbranna, kes suundub parasjagu Hispaanias saatkonda oma häält andma. Kui julgen kahtlust avaldada, saan vastuseks nagu kuulipildujast: „Meil on vaja õnne ja otsusekindlust, et meie põhjanaaber kaotaks nii nagu Moldovas, nii ka meil la settimana prossima (järgmisel nädalal – K.P). „See oligarh on väga ohtlik ning tahab vahetada Gruusia saatuse oma merkantiilsete huvide vastu.“