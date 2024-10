Kurdi võitlejad võtsid vastutuse Türgi lennundustööstusettevõtte ründamise eest

Istanbuli lähedal vanglasaarel eluaegset karistust kandev Öcalan ütles oma vennapoja poolt edastatud sõnumis, et on valmis rahu nimel töötama.

PKK sõjaväeline tiib teatas aga, et rünnak ei olnud seotud viimase „poliitilise tegevuskavaga“, väites, et see oli kavandatud palju varem. Nad lisasid, et TUSAS valiti sihtmärgiks, kuna seal toodetud relvad „tappisid Kurdistanis tuhandeid tsiviilisikuid, sealhulgas lapsi ja naisi“.