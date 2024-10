„PÄEVAKORD“ | Mittekodanikelt valimisõiguse võtmise aeg on maha magatud

Siseminister Lauri Läänemets on pakkunud idee, et kohalikel valimistel saavad eelregistreerimise kaudu valida vaid need pikaajaliselt Eestis elavad välismaalased, kes deklareerivad, et mõistavad Venemaa algatatud sõja Ukrainas hukka ja tunnustavad Eesti suveräänsust. Lisaks saaks jõustruktuurid neist nimekirjadest teatud meelsusega inimesi välja noppida.

See idee võib olla aga pikas vaates ohtlik, leidsid „Päevakorra“ saate osalised.

„Oletame, et see aeg saab läbi, läheb kümmekond aastat mööda, aga see seadusepügal püsib alles kuskil. Ja mis saab kui nüüd tuleb võimule keegi, kes hakkab seda deklaratsiooni nõudmist kasutama kuidagi oma huvides?“ küsis Eesti Ekspressi ajakirjanik Greete Lehepuu ning hoiatas, et selliste sammude tegemisel tuleb näha väga kaugele ette.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant tõdes, et ühes asjas võib selle idee pakkunud Läänemetsal õigus olla.

„Kui tahame nende kohalike valimiste eel seda probleemi ära lahendada, siis võib-olla midagi sellist ongi ainus viis, kuidas seda teha saaks. Põhiseaduse muutmiseks pole ammu enam aega,“ selgitas ta, aga avaldas veendumust, et ka seda ideed tegelikult ellu ei viida. Mis siis tähendab, et 2025. aasta KOV valimised tulevad samasuguse korraga kui eelmised.

Küll võimaldab Läänemetsa idee panna kahvlisse need erakonnad, kes on kõvasti tagunud rauda, et tuleb kohe valimisõigus ära võtta veel enne 2025. aasta KOV valimisi, kuid kes nüüd ilmselt hakkavad ütlema, et see konkreetne idee ikkagi ei sobi.

