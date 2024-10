Läänemets: me pole kordagi teinud ettepanekut, et kapo peaks iga inimese tausta kontrollima

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles Delfile, et teiste koalitsioonierakondade juhtidega seisab ettepaneku arutelu veel ees.

Läänemets ütles, kuna sotsid pole veel oma eelnõud välja saatnud, siis mõistakse kapo kontrolli puudutavat punkti valesti. „Meil ei ole ettepanek selline, et kaitsepolitsei peaks iga inimese tausta vaatama, pole kordagi olnud, pole kordagi teinud siukest ettepanekut. Meie ettepanek oli selline, et olemasoleva info põhjal, näiteks kui kutsutakse politsei kuskile väljakutsele, kus keegi on suurelt sodinud Z-tähtesid Eesti mälestusmärkide peale, siis ilmselgelt selline tegu fikseeritakse.“