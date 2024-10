Helme sotside plaanist: kui mõni kõrgelt motiveeritud putinist tahab Eesti valimistulemusi mõjutada, siis ta läheb ja ütleb, mida vaja on

EKRE esimees Martin Helme ütles, et sotsid on olnud peamine takistus kolmandate riikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmisel. „See lahendus, mille nad nüüd on välja pakkunud, on loomulikult ebanormaalne lahendus. Siin on mitu asja, mille puhul tuleks kohe käsipidurit tõmmata.“

Helme tõi välja, et EKRE on andnud riigikogusse menetlusse eelnõu, millega võetakse hääleõigus ära kõikide kolmandate riikide kodanikelt. „See on juriidiliselt puhas lahendus, kus me ütleme, et nendel ja nendel riikidel, Eesti kodanikel on privileeg valimistel osaleda ja kellelegi teisel seda privileegi ei ole. Kui me hakkame siin ühe või kahe või kolme riigi kaupa ära võtma valimisõigusi, siis see kindlasti läheb vastuollu meie põhiseaduse paragrahviga 12, mis on kõikide liberaalide lemmikparagrahv, mis ütleb, et diskrimineerida ei tohi.“