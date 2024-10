„See ei ole mingi ühe mehe operatsioon.“ Tartus varastatakse hulganisti tõukerataste akusid

Renditõukeratta teenust pakkuv Bolt on viimastel kuudel Tartus täheldanud üha kasvavat renditõukerataste varguste trendi. Ettevõtte tõukerataste spetsialisti Karl Aaron Sikka sõnul on viimase kolme nädalaga Tartus pihta pandud ligikaudu 50 tõukeratast. „Varastatakse nii ainult akusid kui ka akusid koos tõukerataste elektroonikakomponentidega. Tihtipeale leiame tõukeratta raami mahajäetuna,“ rääkis Sikka. Niisuguseid ilma akuta tõukerattaid nimetab politsei „luukeredeks“.

Tartu politsei menetlustalituse teabegrupi juhi Taivo Rosi sõnul on aga varaste huviorbiidis lisaks renditõuksidele ka eraomanike kasutuses olevad kaherattalised. „Võib eeldada, et taolise käekirjaga tegutsejaid võib olla enamgi kui üks ning reeglina on tegemist alkohoolik-narkomaanidega, kes taolisi vargusi toime panevad,“ märkis Rosi.