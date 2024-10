Moskva ülikoolis hakatakse õpetama „vesternoloogiat“ ehk kursust „saatanlikust lääne tsivilisatsioonist“

Dugin teatas, et kursus, mida hakatakse õpetama ülikooli Ivan Iljini kõrgemas poliitkoolis, mida ta ise juhib, on Venemaa jaoks vajalik, et „lõpetada lääne epistemoloogiline hegemoonia“, mis on traditsiooniliselt vene teadvusesse tunginud. Seda saab Dugini sõnul teha, muutes lääne enda uurimisobjektiks. Dugin kuulutas, et lääne tsivilisatsioon on praegusel kujul „destruktiivne ja toksiline“, vahendab Novaja Gazeta Jevropa.