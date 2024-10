Parempoolsed: Läänemetsa mõttepolitsei kahjustab õigusriiki

Parempoolsed seisavad vastu sotside juhi ja siseministri Lauri Läänemetsa kavale panna jõuametkonnad Vene Föderatsiooni kodanike valimisõiguse üle otsustama.

„Demokraatlikus riigis korraldavad inimeste elu parlamendis heaks kiidetud seadused, mitte jõuametkondade otsused,“ rõhutas Parempoolsete juht Lavly Perling. Tema sõnul on Lauri Läänemetsa plaan , mille kohaselt otsustaks Vene kodanike valimisõiguse üle jõuametid, Eesti Vabariigile olemuslikult ohtlik, sest see ei lahenda mitte ühtegi probleemi ja on ilmselges vastuolus õigusriigi põhimõtetega. Perling lisas, et ohu märk juba ainuüksi asjaolu, et siseminister nii kohatu mõtte valitsusparteidele arutamiseks andis.

Läänemetsa plaan näeb ette, et Eesti alaliselt elavad mittekodanikud, teiste hulgas nii Vene Föderatsiooni kodanikud kui ka kodakondsuseta isikud, peavad esmalt registreerima end valijaks. Seejärel peavad nad mingil viisil kinnitama oma vastuseisu Vene vallutussõjale Ukrainas, misjärel jõuametnikud saaksid omakorda sealt nimekirjast sobimatu meelsusega inimesi kõrvale tõsta. Perling juhtis tähelepanu, et valimisõiguslikke mittekodanikke on Eestis umbes 140 000, potentsiaalselt peaksid jõuametid hakkama otsustama kümnete tuhandete inimeste meelsuse üle. Selline süsteem on tema sõnul omane Venemaale ja teistele autoritaarsetele riikidele, aga mitte õigusriigile.