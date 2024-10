Hendrik Terras Vene kodanike valimisõigusest: tuleb muuta põhiseadust

Viimastel päevadel on Vene kodanike valimisõiguse teema kohalike omavalitsuste valimistel jälle tugevamalt päevakorda tulnud. Leo Kunnas esitas koos Parempoolsetega eile eelnõu, millega muudetaks kohalike omavalitsuste valimiste seadust nii, et hääletada ei saaks nende riikide kodanikud, mille riigikogu on kuulutanud terroristlikeks. Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets tuli omakorda intervjuus ERRile välja ideega, et KOV valimistel saaksid osaleda ainult need välismaalased, kes tunnistavad Eesti suveräänsust ja mõistavad hukka Vene agressiooni.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Terrase sõnul on Eesti 200 seisukoht kindel ehk tuleb muuta põhiseadust. „Kõik teised versioonid, mis on välja käidud, neid on olnud mitmeid, need on ka viimaste kuude jooksul olnud mitmeid, need tõenäoliselt ei ole õiguslikult vettpidavad või kui ka on, siis on nad liiga pehmed ja ei lahenda probleemi.“

Terras ütles, et Eesti 200l on olemas ka sellesisuline eelnõu, kus sõnastatakse täpselt ära, kellel on õigus kohalike omavalitsuste valimistel osaleda. Ta tõi ka välja, et on Vene kodanikke, kes küll tahaks sellest kodakondsusest lahti öelda, kuid kel Venemaa seda teha ei lase. Terrase sõnul tuleks muuta kodakondsuse andmise korda nii, et Venemaa poolt ei oleks vaja enam kirja, millega inimesest n-ö lahti lastakse.

Terras ütles, et ka Reformierakond on väljendanud seisukohta, et tuleks muuta põhiseadust. „Nüüd on küsimus Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, kas nad toetavad seda lähenemist või mitte. Seda me nendega ka arutame.“