Ametist vabastatud Seppo avas majandusministeeriumist lahkumise tagamaid eelmisel nädalal Facebooki postituse s, milles ta viitas konfliktile oma otsese juhi Ott Velsbergiga. Minister Erkki Keldo ütles Delfile, et tema ei ole Seppot majas näinudki. Velsberg aga tema isiku pihta käivaid süüdistusi ei kommenteeri.

Veidi üle kolme kuu ametis olnud majandus- ja kommunikatsiooniminister Erkki Keldo rääkis Delfile, et Seppoga tal ministriametis kokku puutuda ei õnnestunud. „Ma isegi ei tea praegu, kes on see ülemus, kellele ta viitab,“ lisas ta Velsbergi kohta.