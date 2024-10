Trump kuulutas, et on Hitleri vastand

„[Valge Maja endine personaliülem John Kelly] tegi avalduse, et ma olen nagu Hitler,“ ütles Trump Fox Newsile. „See on... lihtsalt ei saa olla tõest kaugemal. See on tegelikult täpselt vastupidi.“

Asepresident Kamala Harris ja tema liitlased pasundavad aga neid Kelly New York Timesile öeldud sõnu mõnuga edasi.

Kelly tsiteeris fašismi sõnaraamatudefinitsiooni ja ütles Trumpi kohta: „Seega sobib ta kindlasti fašisti üldise definitsiooni alla.“

Veel ütles Kelly, et Trump on korduvalt kommenteerinud, et „teate, Hitler tegi häid asju ka“.

Trump ja tema liitlased väitsid, et Kelly tahab vallandamise eest kätte maksta.

„Ma lasin ta lahti. Ta oli tülinorija. Ta oli halb mees ja oli lõpuks nõrk mees, sest kõik tülinorijad on lõpuks nõrgad. Ja ta ei olnud tark mees. See on halb kombinatsioon,“ lausus Trump Fox Newsile.

Oponentide sõnul peaksid valijad arvesse võtma seda, kes neid süüdistusi Trumpi vastu esitab.

„On üks asi, kui mingi vasakpoolne organisatsioon nimetab sind fašistiks. Hoopis teine asi on, kui see on kaasvabariiklane. Ja täiesti hämmastav on see, kui see on su enda personaliülem,“ kirjutas X-is demokraadist transpordiminister Pete Buttigieg.