VIDEO | Venemaal Tšeljabinski oblastis puhkesid naistaksojuhi mõrva järel rahutused. Vahistati üle 40 inimese

40-aastane naine leiti surnuna kolmapäeval. Kohalik väljaanne 74.ru teatas, et ta sõitis tellimise peale „kohalike mustlaste juurde ja just neid nüüd kahtlustatakse“. Naisel oli mitu noahaava, vahendab Meduza.

Eile õhtul teatas Venemaa uurimiskomitee regionaalvalitsus 17-aastase kahtlusaluse kinnipidamisest. Uurimiskomitee teatas veel ühest vahistatust ja lisas, et tema osalemine kuriteos ei ole veel kinnitust leidnud.

Selle peale läksid Korkino elanikud majade juurde, kus 74.ru andmetel elavad romad. Väljaanne teatas, et elanikud „korraldasid mustlaskvartalis pogrommi ja stiihilise kogunemise kohaliku poe juures“. Kohale saabusid eriüksuslased ja muud silovik’id, teatas 74.ru.

„Ostorožno, novosti“ teatas, et kohalikele korravalvuritele sõitis appi umbes 20 autotäit politseinikke Tšeljabinskist.

„Sajad Korkino elanikud, kes on nüüd tänavatele tulnud, karjuvad politsei tegevusetusest, et probleem diasporaaga on ammu teada. Mustlaste majadel lüüakse aknaid sisse. Rahvahulgas kõlas lask. Eriüksus püüab raevunud rahvahulka rahustada,“ teatas 74.ru.