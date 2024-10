Scholz: sõjas olev riik ei saa NATO liikmeks saada

Scholz ütles, et ei näe praegu mingit vajadust otsustada Ukraina NATO-sse kutsumise üle.

„Me oleme langetanud otsuse Washingtonis ja Vilniuses ning oleme perspektiive kirjeldanud. Aga ma arvan, et praegu ei ole vaja sellest otsusest kaugemale minna ega uut otsust langetada,“ ütles Scholz, kelle sõnul on tähtis selgeks teha, et sõjas olev riik ei saa NATO liikmeks saada.

Scholzi sõnul teavad seda kõik ja selles ei ole mingeid erimeelsusi. Ja kutse NATO-sse on tavaliselt seotud üsna kiire liikmeks saamisega. Scholz ütles, et see on protsess, mis praegu päevakorras ei ole. Ta rõhutas, et pigem on jutt julgeolekugarantiidest sõjajärgses olukorras.

Scholz leiab, et kohutavat sõda naabruses tuleb väga tõsiselt võtta. Venemaa on rikkunud kokkulepet, et piire ei muudeta jõuga. See nõuab Scholzi sõnul kainet tegutsemist, mis tagab ühelt poolt Ukraina toetamise, aga teiselt poolt kannab hoolt ka selle eest, et ei puhkeks Venemaa ja NATO vahelist sõda.

„See on miski, mida ma ütlen väga selgelt, ja ma ei muuda oma seisukohta,“ ütles Scholz.