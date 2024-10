Putin: meil on lepingus Põhja-Koreaga sõjalise abi paragrahv. Mida me selle raames teeme, on meie asi

USA televõrgu NBC ajakirjanik ütles, et satelliidifotod näitavad Põhja-Korea sõjaväelaste viibimist Venemaa territooriumil, ning küsis, mida nad seal teevad ja kas see ei ole konflikti eskalatsioon.

Putin vastas, et Venemaa ja Põhja-Korea vahel sõlmitud strateegilise partnerluse lepingus on ka sõjalise abi osutamise paragrahv, vahendab Interfax.

„Täna minu arvates ratifitseeriti meie strateegilise partnerluse leping. Seal on paragrahv 4. Me ei ole kunagi vähimalgi määral kahelnud, et Põhja-Korea juhtkond suhtub meie lepingusse tõsiselt. Mida ja kuidas me selle paragrahvi raames teeme, on juba meie asi,“ lausus Putin.