Ukraina luure sõnul on esimesed Põhja-Korea sõdurid paigutatud Kurski oblasti rindejoonele

Ukraina luure sõnul on Venemaa asekaitseminister Junus-bek Jevkurov on määratud jälgima Põhja-Korea vägede väljaõpet ja kohanemist. Aruande kohaselt antakse neile kohanemiseks „paar nädalat“.

Ukraina luure väitis, et Venemaal on „suured lootused“ Põhja-Korea sõdurite osalemisele sõjas.

Põhja-Korea on eitanud teateid nende vägede kohalolekust Venemaal, kuid Venemaa president Vladimir Putin ei eitanud sellekohaseid teateid. „Pildid on tõsine asi. Kui on pilte, siis need peegeldavad midagi,“ ütles Putin vastates reporteri küsimusele satelliitpiltide kohta, mis näitavad Põhja-Korea vägede liikumist.