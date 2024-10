Lukašenka: Põhja-Korea sõdurid Ukrainas oleks samm konflikti eskaleerumise suunas

„Teades tema iseloomu, ei püüaks Putin kunagi veenda teist riiki kaasama oma armeed Venemaa erioperatsiooni Ukrainas,“ sõnas Valgevene juht. Samas pidi ta nentima, et kui teated siiski leiavad kinnitust, oleks see „samm konflikti eskaleerumise suunas“.

Hiljuti on nii USA kui ka NATO öelnud, et neil on tõendeid, et Põhja-Korea väed on juba Venemaale paigutatud.