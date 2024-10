Sel nädalal Venemaal Kaasanis toimunud riikidevahelise organisatsiooni BRICS tippkohtumine on saanud väga palju tähelepanu, kuid ennekõike just selle korraldaja Venemaa pärast. Nende eesmärk oli näidata, et lääneliitlased on Ukrainas alustatud täiemahulise sõja tagajärjel nende isoleerimises läbi kukkunud. Alternatiivse globaalse jõukeskuse demonstreerimise asemel tuldi aga lagedale ühisosa puudumist näitava avaldusega.