Kunst otsib uut kodu: Maailma Maaliini teosed läksid oksjonile

“Suvel alanud Maailma Maaliini kunstiretked on lõppenud, kuid oleks kahju, kui need teosed niisama kuhugi lattu seisma jääksid. Alates novembrist võivad nad kaunistada mõne kunstisõbra kodu, kontorit, kohvikut või näiteks sündmuspaika ning sügisesse valgust juurde tuua,“ rääkis kunstiprogrammi kunstiline juht Helena Krinal.

„Käsitsi klaasist puhutud neoonsildid on loonud Läti meister Jānis Straume-Brolišs, kes on klaasist silte puhunud juba üle 20 aasta. Meile teadaolevalt on ta Baltimaades üks kahest kunstnikust, kes sedasorti teoseid loob,“ selgitas Krinal.