Inspiratsioon seada sisse selline toetuste süsteem tuli Jõelehe enda kogemusest. Nimelt on tal endal kuus last. „Kaamose omanikering usub, et lapsed annavad igaühe isiklikku õnne väga suure panuse ning soovib sellel toredal ja vastutusrikkal teekonnal oma häid meeskonnaliikmeid toetada,“ rääkis Jõeleht. „Toetuse astmeline tõus on paika pandud selleks, et toetada rohkemate laste saamise otsust,“ selgitas ta.