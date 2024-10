VIDEO | Gruusia valitseva erakonna asutaja Ivanišvili lubas valimiste eelsel kihutusüritusel opositsiooni keelustada

„Ma olen olnud Gruusia Unistuse toetaja selle asutamispäevast peale,“ ütles Ramaz Giorgadze, kes ütles, et tuli Tbilisist umbes 240 kilomeetri kaugusel läänes asuvast Tkibulist. „Jumal olgu tänatud, et ta saatis meile sellise mehe nagu Bidzina Ivanišvili.“ Giorgadze kiitis Ivanišvili investeeringuid mitmesse Lääne-Gruusia linna.

Ivanišvili on kujutanud laupäeval toimuvaid valimisi eksistentsiaalse võitlusena selle eest, et lääne „ülemaailmne sõjapartei“ ei tõukaks Gruusiat sõtta Venemaaga. Seda vandenõuteooriat kordas Ivanišvili ka sel nädalal antud teleintervjuus.

Arvamusküsitlused näitavad, et Gruusia Unistus on riigi populaarseim erakond, kuigi võrreldes 2020. aastaga on see toetust kaotanud. Siis sai Gruusia Unistus ligi 50% häältest ja parlamendis napi enamuse.