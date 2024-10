Kaja Kallas: Euroopa julgeolek on mulle sügavalt isiklik asi. Olen ammu rääkinud, et Venemaa imperialistlik unistus ei ole surnud

Rääkides oma isikuomadustest ja kogemustest tegevusvaldkonnas, märgib Kallas muu hulgas, et Euroopa julgeolek on talle „sügavalt isiklik asi kui inimesele, kes on ammu rääkinud teistele, et Venemaa imperialistlik unistus ei ole surnud“.

„Aga ma usun kindlalt, et iga riik peab andma oma osa, sõltumata geograafilisest kaugusest vaenulikest naabritest. Ma avaldasin survet Eesti kaitsekulutuste suurendamiseks üle 3% SKT-st vaid aasta pärast Venemaa kallaletungi, aga ma kindlustasin ka selle, et Eestist sai proportsionaalselt Ukraina üks suuremaid doonoreid. Ma tahtsin, et Eesti oleks eeskujuks. Seetõttu kõnelesin ma ka EL-i tugevama kaasatuse, ühise seisukoha eest Venemaa vastutuse kohta agressioonisõjas Ukraina vastu toime pandud kuritegude eest, kasutades Venemaa külmutatud varasid ülesehitustöö alusena, ning „miljoni mürsu“ algatuse eest Ukraina laskemoonaga varustamiseks. Tugevaim kaitse Venemaa agressiooni eest ja Euroopa positsiooni heaks maailmas on Euroopa ühtsus. Euroopa peab eeskuju andma,“ kirjutab Kallas.

Kallas teatab, et ebastabiilses ja ohtlikus maailmas, kus demokraatia, õigusriik ja inimõigused on pidevas ohus, on Euroopa Liidul äärmiselt tähtis roll nende väärtuste eestvõitleja ja reeglitel põhineva maailmakorra kaitsjana partnerluses teistega. Järgmise viie aasta prioriteedid määravad Euroopa koha maailmas järgmiseks viieks aastakümneks, teatab Kallas. Õiged otsused nüüd tagavad, et Euroopa Liidu tulevik ei lange teiste tahte määratud sündmuste ohvriks.

Kallas kirjutab, et on nõus, et Euroopa Liidu otsuste langetamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle peab olema kiirem ja tõhusam.

„Minu lühiajaline prioriteet peab olema pakiliste ülemaailmsete muredega tegelemine: Venemaa sõda Ukraina vastu ning EL-i julgeoleku ja kaitse tugevdamine. Kuidas me vastame Venemaa ebaseaduslikule agressioonisõjale Ukraina vastu, ütleb maailmale, kes me oleme ja milliste väärtuste eest seisame. Selle kõrval, et see on moraalselt õige asi, mida teha, usun ma samuti, et Ukraina toetamine – poliitiliselt, majanduslikult, sõjaliselt – nii kaua, kui on selle sõja võitmiseks vaja, on see, kuidas EL saab olla maailma näitelaval tõeliselt usutav strateegiliselt enesekindlama, ühtsema ja rohkem inimõigustele keskendunud ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga. EL-i toetus [Ukraina] riigi taas ülesehitamisele on samuti võtmetähtsusega selle ettevalmistamiseks EL-i liikmesuseks. Selle protsessi osa on õigluse tagamine igale toime pandud sõjakuritegude ohvrile, ja see et Venemaa maksaks põhjustatud kahju eest,“ ütles Kallas.