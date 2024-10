NASA suurim rivaal Kuu vallutamises pole enam Hiina, vaid SpaceX

Võrreldes USA kosmoserännakute algusajaga on palju muutunud. Kui toonane president John F. Kennedy teatas 1961. aasta mais kongressile, et tema eesmärk on viia inimene aastakümne lõpuks Kuule, tundus, et USA jääb Nõukogude Liidule selgelt alla. Esimene USA astronaut jõudis orbiidile alles järgmisel aastal.