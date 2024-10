Putin: domineerima harjunud jõud pidurdavad üleminekut õiglasemale maailmakorrale

Putini sõnul on selline laiendatud formaat end hästi õigustanud ning see annab võimaluse otseseks ja avatud dialoogiks sõprade ja partneritega. Putin tuletas meelde, et tippkohtumisele Johannesburgis olid kutsutud paljude Aafrika riikide ja regionaalsete organisatsioonide esindajad. Seekord kutsus Venemaa valitsus Venemaa lähinaabrite, sõbralike riikide ja BRICS-iga tihedamaid suhteid või sellega ühineda soovivate riikide esindajad, vahendab Vedomosti.

Putin väljendas kindlust, et kõik esindatud riigid jagavad lähedasi püüdlusi, väärtusi ja uue demokraatliku maailmakorra nägemust, mis peegeldab kogu kultuurilist ja tsivilisatsioonilist mitmekesisust, ning on veendunud, et sellise maailmakorra aluseks peavad olema riikide ja rahvaste seaduslike huvide ja suveräänse valiku austamise universaalsed põhimõtted, rahvusvahelise õiguse järgimine ja meelestatus vastastikku kasulikule ausale koostööle. Putini sõnul ei kulge aga üleminek õiglasemale maailmakorrale lihtsalt. Seda pidurdavad „jõud, mis on harjunud domineerima kõige ja kõigi üle“. Selle taga on Putini väitel katsed takistada kasvavaid konkurente – Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika riike. Putini sõnul lähevad käiku „ebaseaduslikud ühepoolsed sanktsioonid“, protektsionism, manipuleerimine valuuta- ja aktsiaturgudega ning sekkumine siseasjadesse.

„Sellised, ütleme otse, ebaterved meetodid ja lähenemine viivad uute konfliktide tekkimiseni ning vanade vastuolude teravnemiseni,“ lausus Putin.

Üheks näiteks tõi Putin olukorra Ukrainas, mida „kasutatakse kriitiliste julgeolekuohtude tekitamiseks Venemaale, eirates venekeelsete inimeste elulisi huve, muresid ja õiguste piiramist“.

„Nüüd ei varjata üldse enam eesmärki tekitada meie riigile strateegiline lüüasaamine. Ütlen otse, et need on illusoorsed lootused,“ teatas Putin.