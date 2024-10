EKRE fraktsioon jäi COVID-19 lähikontaktsuse tõttu koju, riigikogu istungi ainus punkt jäi arutamata

„Lõpetaks selle jama ära ja menetleks need eelnõud ära, mis siin neljapäeviti päevakorras on,“ teatas istungile tulnud Priit Lomp (SDE) Allerile. Delfile kinnitas Lomp, et tänane istung oli juba mitmes kord, kui EKRE saadikud istungil ei osale. Ta märkis, et riigikogu saadikud planeerivad oma tööpäeva ning istungile kulunud ajaga oleks saanud midagi muud peale hakata.

Lomp kirjeldas, et tema esitatud ettepanekust kujunes 45 minutit kestnud arutelu, kus mõeldi, kuidas olukorda lahendada. „Lõpuks võttis Aller vaheaja ja ütles, et helistas Poolametsale, kuigi päris siiras see ei tundunud,“ märkis Lomp. Seejärel saadi teada, et Poolamets on haige ning kogu EKRE fraktsioon lähikontaktne. „Enne istungit keegi sellest teada ei andnud,“ lausus Lomp, lisades, et EKRE-l seisab nädalavahetusel ees palju rahvakohtumisi.

Isolatsiooni jäämist kommenteeris istungil Irja Lutsar (E200), kes ütles, et lähikontaktsena keegi isolatsioni jääma ei pea. „Ma tahtsin korraks meelde tuletada, et Eestis ei levi praegu ühtegi haigust, mille korral peaks lähikontaktsed jääma isolatsiooni,“ märkis ta Allerile. Lutsar lisas, et ka tema puutus kolmapäeval Poolametsaga kokku.

Tanel Kiik (SDE) oli samuti EKRE fraktsiooni peale pahane ja lausus, et EKRE käitumine mõjub juba natukene mängurlikult. „Praegu tundub, et välk lööb järjekindlalt niimoodi ühte kohta kuidagi. Iga kord saab pihta konkreetne EKRE eelnõu, mille puhul ei ole võimalik ühelgi EKRE fraktsiooni liikmel kohal olla,“ tõdes ta.

Istungil pidi esimesele lugemisele tulema Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 453 SE ), millega soovitakse lisada riigipühade hulka ülestõusmispühade teine püha. Lisaks soovitakse eelnõuga ette näha lisapuhkepäevade andmine nädalavahetusele langevate rahvus- või riigipühade eest.