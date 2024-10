Valitsus otsustas lõpetada kolme valitsuskomisjoni tegevuse

Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime küsimustega tegelev komisjon jätkab oma tööd laiendatud kujul - arutatakse rohkem teemasid ja kaasatakse rohkem osalejaid. Edaspidi toimub see töö aga valitsuse majanduskabineti koosolekutel, eraldi valitsuskomisjonis seda enam ei arutata.

Komisjoni tegevuse lõpetamine ei tähenda aga, et säästva ja kestliku arengu teemad edaspidi tähelepanuta jäävad. Valitsusvälised osapooled saavad jätkuvalt osaleda säästva arengu eesmärkide elluviimisel ja seiramisel ning neil on võimalus osaleda valdkonna arengukavade ja programmide juhtkomisjonides ja -rühmades, mida paljud juba ka täna teevad.

24. juulil, valitsuse uue koosseisu esimesel istungil, said ministrid ülevaate 16 tegevast valitsuse tasandi komisjonist. Iga minister sai ülesande analüüsida ja otsustada, milliste komisjonide jätkamist ta oma valitsusvaldkonnas vajalikuks peab, arvestades, et majandusteemade arutamiseks on plaan käivitada kõiki ministreid hõlmav uus formaat – majanduskabinet.