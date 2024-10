ISW: Venemaa ei suutnud BRICS-i tippkohtumisel toetust kindlustada ega alternatiivset julgeolekustruktuuri luua

ISW toob esile, et Kaasani deklaratsioonis mainitakse Venemaa sõda Ukrainas ainult ühe korra. Deklaratsioonis öeldakse, et kõik allakirjutanud peaksid tegutsema vastavalt ÜRO harta põhimõtetele, sealhulgas austama territoriaalset terviklikkust, ning BRICS-i riigid tervitavad „asjakohaseid“ vahenduspakkumisi, mille eesmärk on sõjale rahumeelse lahenduse leidmine dialoogi ja diplomaatia kaudu.

Ukraina on rõhutanud, et ÜRO harta põhimõtted on peamine tee, mille kaudu saab Ukraina rahu saavutada, ning rõhutanud ka Venemaa sõja ebaseaduslikkust rahvusvahelise õiguse järgi.

Ukraina välisministeerium vastas Kaasani deklaratsioonile, teatades, et see näitab, et Venemaa ei ole suutnud eksportida oma muutuva maailmakorra ja ülemaailmse julgeolekuarhitektuuri vaateid BRICS-i tippkohtumisest osa võtnud riikidesse. Ukraina välisministeeriumi teatel demonstreerib deklaratsioon ka seda, et BRICS-i riigid ei ole Venemaa sõja ümber Ukrainas ühinenud, sest tõenäoliselt toetavad paljud neist riikidest ÜRO harta põhimõtteid.

Ka Ukraina välisluureteenistuse hinnangul ei too BRICS-i tippkohtumine kaasa rahvusvahelise kogukonna heakskiitu rahvusvaheliste kokkulepete alternatiivsele süsteemile, mida Venemaa soovib. Ukraina välisluureteenistuse sõnul olid India, Araabia Ühendemiraadid, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika Vabariik vastu BRICS-i muutmisele USA-vastaseks koalitsiooniks.