Hezbollah kinnitas Nasrallahi mantlipärija Hashem Safieddine’i surma

Pärast rühmituse pikaaegse juhi Hassan Nasrallahi surma ei teatatud ametlikult tema järeltulijast, kuid teadaolevalt juhtis rühmitust Nasrallahi nõbu Safieddine koos oma peasekretäri asetäitja Naim Qassemiga. Arvati, et ta valitakse ka ametlikult rühmituse juhiks ning ta oli aastaid valmistunud selle ametikoha ülevõtmiseks.

Safieddine’i surm tuleb Hezbollahi jaoks tundlikul ajal. Pärast oma liitlase Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli vastu ja sellele järgnenud sõda Gazas hakkas Hezbollah tulistama Iisraeli rakette, droone ja rakette. Sellest ajast alates on nad regulaarselt tuld vahetanud.

Viimastel nädalatel on pinged aga eskaleerunud. Iisraeli sõjavägi on teinud rea lööke Hezbollahi juhtide vastu ja alustas maapealset operatsiooni Liibanonis. Nende sõnul on operatsiooni eesmärk suruda Hezbollahi võitlejad piiriäärsetelt aladelt tagasi.