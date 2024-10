Omavalitsused saavad riigilt õpetajate karjäärimudeli elluviimiseks 19 miljonit eurot. Kallas: pole põhjust muretseda, et raha pole

Jan Trei kirjeldas möödunud nädalal Delfile, kuidas kohalikud omavalitsused (KOV) hariduslepet allkirjastama ei tõtta. Põhilise probleemina tõid nad välja, et omavalitsustele lisatakse täiendavaid kohustusi, mis omakorda toovad suuremaid finantsilisi kohustusi, kuigi riigipoolset lisaressurssi tulemas ei ole. Ka Kristina Kallas tõdeb, et see on peamine omavalitsuste kõhkluskoht, kuigi tema siinkohal liiduga siiski täielikult ei nõustu.