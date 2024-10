Gardena lehe- ja murukoguja – lihtne lahendus, mis korjab lehti ja muru justkui iseenesest!

Sügis toob aedadesse imekauneid värve, samas ka töö, mis just kõiki ei rõõmusta. Kes rehitseb lehti, kes ajab neid naabri poole puhuriga. Mõni jätab hoopis maha. Valikuid on palju ja üks neist on Gardena lehe- ja murukoguja, mis kogu töö palju lihtsamaks teeb.