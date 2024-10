Andmeleke paljastas Jana Toomi seni saladuses püsinud külaskäigu okupeeritud Krimmi

Mullu septembris lekkis Venemaa reisibroneeringute süsteemist Sirena-Travel aastate jooksul toimunud reiside andmed. Nende seast torkas Delfi uurivale toimetusele silma, et 2016. aasta juulis maandus Jana Toom Venemaa okupeeritud Krimmis asuvas Simferopoli lennujaamas. Peale selle, et selline reis on moraalselt taunitav, on okupeeritud piirkonna Venemaa kaudu külastamine näiteks Ukraina silmis ebaseaduslik. Samuti on see märkimisväärne seetõttu, et Toom pole sellest reisist varem avalikult rääkinud.