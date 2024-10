INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Kes võiks võita USA presidendivalimised? Arvuta Delfi kaardi põhjal ise

N-ö kindlaid delegaate on Kamala Harrisel ja Donald Trumpil praegu sisuliselt võrdselt ning võitja selgitatakse välja võtmeosariikides. Allolev kaart laseb lugejal need halliks värvitud osariigid ühe või teise partei värvidesse toonida, lähtudes viimastest küsitlustest, päevauudistest, sisetundest või mis tahes muudest teguritest. Võimalik on muuta ka küsitlustes kindlaks peetud osariikide värvitoone, sest valimiste puhul on üllatused alati võimalikud.