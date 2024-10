Vandeadvokaat Carri Ginter: politsei eksis seaduse vastu ja peaks Lihula monumendi koopia tagasi andma

Vandeadvokaat Carri Ginter rõhutas, et Eesti seaduse järgi ei ole vastuolulised sümbolid keelatud. „Sul võib olla kodus sada haakristi ja viisnurka,“ sõnas ta. „Need võivad olla ka näiteks raamatutel ja teatrietendustes ja surnuaias, see on täiesti seaduslik. Kui räägitakse, nagu kujul oleks olnud keelatud sümboolika, on see täiesti vale arusaam.“