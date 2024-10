USA: tõendid näitavad, et Põhja-Korea on Venemaale vägesid saatnud

Lõuna-Korea luure avalikustas esmakordselt teated, et Vene merevägi viis eelmisel nädalal Venemaale 1500 Põhja-Korea sõjaväelast. Varasemalt ütles ka Ukraina president Voldoõmõr Zelenskõi, et tema valitsuse luureandmete põhjal valmistus 10 000 Põhja-Korea sõdurit Vene vägedega liituma.

Täna kinnitas Ukraina ja Lõuna-Korea teateid ka USA. Kaitseminister Austin ütles ajakirjanikele: „Mida nad täpselt teevad? Jääb näha. Need on asjad, mida me peame välja selgitama,“ selgus Washington Posti poolt avaldatud videost.

See on „väga-väga tõsine probleem“, kui väed ühinevad Ukraina sõjaga Venemaa poolel, ütles Austin. Ta lisas, et sellel on mõju Euroopale ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnale.

USA ei olnud varem Põhja-Korea vägede lähetamist ametlikult kinnitanud, kuid on hoiatanud sellise arengu ohu eest, kui see vastab tõele. Venemaa ja Põhja-Korea on seni vägede liikumist eitanud.

Põhja-Korea ja Venemaa on viimase kahe aasta jooksul oma koostööd järsult hoogustanud. Juunis kirjutasid nad alla ulatuslikule kaitseleppele, mille kohaselt peavad mõlemad riigid kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid viivitamatu sõjalise abi andmiseks, kui kumbagi rünnatakse.

Põhja-Koreal on 1,2 miljonit sõdurit, mis on üks maailma suurimaid alalisi armeesid, kuid pärast 1953. aastal lõppenud Korea sõda pole nad suuremahulistes konfliktides võidelnud. Paljud eksperdid seavad Põhja-Korea vägede abi Venemaale kahtluse alla, viidates lahingukogemuse nappusele.