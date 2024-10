Siseminister Lauri Läänemets tutvustas riigikogu ees uut eelnõu, millega keelatakse usuliste ühenduste sidemed sõda toetavate organisatsioonidega

Nõuded tulevad nii usulistele ühendustele kui selle liikmetele

Seaduseelnõu järgi ei saa juhatuse liige olla isik, kelle tegevus on olnud suunatud või on suunatud või on põhjendatud alus arvata, et see on olnud või on suunatud Eesti riigi ja tema julgeoleku vastu või kelle tegevus võib kujutada ohtu avalikule või põhiseaduslikule korrale Eestis. Samuti ei tohi juhatuse liige olla isik, kellele on keeldutud viisa või elamisloa andmisest või pikendamisest või see on kehtetuks tunnistatud või viisa tühistatud alusel, et isik kujutab või võib kujutada ohtu riigi julgeolekule.