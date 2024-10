Kremlist lekkinud kirja kohaselt saavad Eesti advokaadid riigireetmise afääris salajast raha

„Ametlikult me selles protsessis ei osale ja ei ole seal esindatud. Kindlasti aitame oma ressursside, ettevalmistuse, teadmiste ja võimekustega, kuid mitte avalikult.“ See on väljavõte Delfi uuriva toimetuse käsutusse jõudnud dokumendist, mille järgi nõustavad Aivo Petersoni tema riigireetmise kriminaalasjas saladuskatte all kolm Eesti vandeadvokaati.