Rae vallavanem Madis Sarik lahkub ametist

„Olen teinud oma tööd nii viimased viis aastat vallavanemana kui ka eelnenud seitse aastat abivallavanemana alati suure pühendumusega, kuid viimased ajad on olnud väga keerulised ja täis tõsiseid väljakutseid – intensiivne töökoormus ja kasvav vastutus on hakanud tervisele oma mõju avaldama. Otsus tagasi astuda sündis pika kaalumise tulemusena, pidades silmas nii isiklikku heaolu kui ka seda, et Rae vald väärib juhtimist täie energia ja keskendumisega. Võin käsi südamel öelda, et olen Rae valla andunud fänn ja selle käekäik läheb mulle tõeliselt korda,“ ütles Madis Sarik.